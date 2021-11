VLAHOVIC, Commisso può trovare una via d'uscita

Tra i temi che hanno attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata che sta andando in archivio c'è, come da consuetudine, la copertina di mezzanotte firmata dal nostro direttore. Il pezzo (che potete leggere QUI) è dedicato al grande protagonista viola Dusan Vlahovic, definito "Croce e delizia" nel titolo dell'articolo. Eccone di seguito un breve estratto.

"Difficile formulare ipotesi sulle reali intenzioni del proprietario nell’approccio con il suo centravanti, anche dal vivo, tanto più dopo lo strappo pubblico per il mancato rinnovo. Ma certo non è nemmeno da escludere che un tentativo per ammorbidire le varie posizioni possa essere avanzato, soprattutto provando a trovare una via d’uscita condivisa dallo stallo attuale (anche sul mercato).​​​​​​".