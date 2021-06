VIOLA PARK, Si allunga l'attesa ma clima sereno

Tutto ancora in sospeso per quanto riguarda il pronunciamento del TAR in merito al ricorso presentato da Italia Nostra contro la realizzazione del Viola Park a Bagno a Ripoli. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il clima tra amministrazione comunale e Fiorentina (come confermato anche da Barone) è sereno e di fiduciosa attesa, per una sentenza che non è arrivata neanche oggi e che sta prendendo più tempo del previsto perché, secondo le stime più accreditate, potrebbe anche essere quella definitiva. Rimangono tutti in standby, compreso Rocco Commisso che in queste ore ha preferito evitare contatti con chiunque sul tema, in paziente attesa sul suolo americano.