VIOLA, Nessun Primavera chiamato per Bergamo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non ci sarà l’esordio di nessun calciatore della Fiorentina Primavera nella sfida di domani a Bergamo contro l’Atalanta. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, nelle convocazioni diramate da Vincenzo Italiano per il match di domani al Gewiss Stadium (in uscita nel giro delle prossime ore) non ci saranno componenti della formazione Under-19 allenata da Daniele Galloppa, che nel corso di queste settimane - ultimata la sua stagione - era rimasta al lavoro al Viola Park con l’unico intento di mettere a disposizione qualche elemento della prima squadra.

Nulla da fare, tuttavia: domani a Bergamo gli unici giovani che potranno eventualmente avere la possibilità di giocare qualche minuto nell’ultimo turno di Serie A saranno il centrale 2005 Comuzzo e il portiere 2006 Martinelli, ormai però da considerare a tutti gli effetti calciatori della prima squadra. La sensazione è che Vincenzo Italiano, dopo la beffa di Atene in finale di Conference League, sia intenzionato a chiudere al meglio l'annata affidandosi anche nel recupero con l’Atalanta a quegli elementi più esperti della rosa che lo hanno portato fino in fondo alla stagione, a parziale “risarcimento” di un epilogo amaro.