VIOLA, Missione recuperi: Drago, aspettando Nico

Più d’uno i calciatori da recuperare, e in quest’ottica la sosta per le nazionali sembra offrire un buon assist a Vincenzo Italiano. La stessa decisione della nazionale argentina, unita ai tempi che vanno accorciandosi per il reintegro dell’attaccante, fa pensare a un primo rientro di Gonzalez già per la prossima settimana seppure siano poi da valutare le condizioni fisiche globali del giocatore.

Più probabile che a lavorare normalmente con il gruppo torni Dragowski, rimasto fuori dalla gara interna con il Napoli, che presto potrebbe rinnovare il duello con Terracciano e tornare a difendere i pali della porta viola. Da capire, invece, come e quando rientrerà Pulgar visto che il ct cileno spera comunque di averlo a disposizione per la prossima gara dei suoi.

Recuperi comunque preziosi, in particolare nel caso di Gonzalez, che regalino alternative a cominciare dalla sfida con il Milan e per le successive partite. In un calendario che sulla carta potrebbe persino favorire la Fiorentina nella rincorsa a un piazzamento nelle zone europee della classifica. Un percorso da affrontare aspettando rinforzi da gennaio, ma possibilmente anche con l’organico attuale al completo.