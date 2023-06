VIOLA, Giornata di smobilitazione: appuntamento a luglio

Fonte: Luciana Magistrato

Il rientro all'alba da Praga, poi il rompete le fila. Per la Fiorentina è arrivato il momento dei saluti e delle vacanze. Da stamattina i componenti dello staff (nella foto Fv, Riela) e alcuni giocatori sono passati a svuotare gli armadietti e prendere le ultime cose prima della partenza, anche perché il centro sportivo Davide Astori il 30 chiuderà i battenti e quindi deve essere liberato.

Igor ha anticipato la partenza per il Brasile stanotte, restando a Peretola. L'appuntamento per chi resterà alla Fiorentina sarà per il 9 luglio, giorno più-giorno meno, quando la squadra si ritroverà al Viola Park, dove tutta la società si trasferirà dal 1 dello stesso mese, per preparare la nuova stagione il cui inizio e soprattutto impegno dipenderà anche dall'essere in Europa o meno. Dopo il ritiro al nuovo centro sportivo la Fiorentina farà una mini tournée che è in via di definizione.

Intanto alcuni giocatori volano in Nazionale e dunque per Milenkovic, Jovic (ma dipenderà dall'eventuale operazione al naso), Kouame, Gonzalez e Amrabat le fatiche non sono ancora finite. A loro si aggiunge anche Sabiri ovviamente che, dopo l'esperienza finita in anticipo con la Sampdoria, era rientrato in Germania. Nel frattempo Commisso partirà per l'America (il 12) ma la dirigenza dovrà capire e decidere in fretta se Italiano sarà ancora l'allenatore della Fiorentina, così da sciogliere le questioni contrattuali dei rinnovi di alcuni giocatori e tuffarsi sul mercato (Italiano ha già chiesto di rinforzare qualitativamente la rosa oltre a rimpiazzare chi andrà via). L'addio certo per ora è solo quello di Venuti.