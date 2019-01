VIOLA, Chance per Norgaard. Davanti Muriel

Pioli conferma il suo 4-3-3, ed anche lui è alle prese con un paio di assenze sancite dal Giudice Sportivo. Tra i pali c'è dunque Lafont, ma a sinistra ecco che ha una chance Hancko, con Biraghi out, per comporre la retroguardia con gli altri tre certi del posto: Pezzella, Hugo e Milenkovic. Buone chance per Norgaard in mediana, con Gerson ad insidiarlo, così come si dovrebbe rivedere Benassi accanto a Veretout. Davanti si va verso la seconda di fila del tridente con Chiesa e Muriel a svariare dietro Simeone. Flebili chance per Mirallas.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Ceccherini, Dabo, Gerson, Sottil, Eysseric, Pjaca, Mirallas, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.