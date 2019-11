La Fiorentina deve dimostrare di aver metabolizzato la tranvata di Cagliari, per questo l'incontro di domani contro l'Hellas Verona sembra l'occasione giusta. Tant'è che oggi in conferenza stampa lo stesso Vincenzo Montella ha parlato di un'attesa "battaglia" al cospetto dei gialloblù. Rassicurante in tal senso è la consapevolezza del ritorno in campo di Franck Ribery, il quale ha scontato le tre giornate di squalifica rifilategli contro la Lazio.

C'è, però, anche da considerare la ricostruzione obbligata che il tecnico viola ha dovuto operare a centrocampo in modo da sopperire alle assenze di Gaetano Castrovilli ed Erick Pulgar, pronti ad essere sostituiti con ogni probabilità da Marco Benassi e Sebastian Cristoforo. Due forfait, quelli del pugliese e del cileno, la cui pesantezza non può certo passare inosservata, tanto è stato finora il loro apporto in fatto di qualità e di quantità.

Dunque non sarà facile imporsi a Verona, seppure i precedenti al Bentegodi diano più che ragione ai gigliati (CLICCA QUI). La squadra di Ivan Juric si è inoltre dimostrata caparbia, oltre che difensivamente solida, infatti solo la scorsa giornata ha tenuto San Siro in apnea fino a che l'Inter non ha trovato il gol della disperazione riuscendo in extremis a portare a casa i tre punti. Ma Firenze aspetta delle risposte e stavolta è vietato sbagliare.