VIERCHOWOD A FV, Vlahovic mi sta impressionando

“Ribery mi è sempre piaciuto, ha una tecnica straordinaria. Vlahovic pure mi sta impressionando per i colpi, anche se ha ancora grandi margini di miglioramento: dovrebbe diventare più cattivo sotto-porta, spesso si lascia sfuggire l’occasione buona". A dirlo in esclusiva a FirenzeViola.it è stato il grande ex difensore della Fiorentina Pietro Vierchowod, a cui è stato chiesto come avrebbe affrontato i due attaccanti viola: "Nella mia carriera ho affrontato attaccanti fenomenali e non credo avrei avuto paura di uno dei due, penso comunque che il più difficile da marcare sarebbe stato Ribery: la sua capacità di sterzare in maniera brusca con la palla rendono i suoi dribbling davvero difficili da arginare, è un giocatore che manderebbe in crisi qualunque difensore”.