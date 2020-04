VIDEO, Uefa celebra gol di Vargas contro la D. Kiev

Sembra passata un'eternità dai fasti della stagione 2014/15, quando la Fiorentina di Montella raggiunse la semifinale di Europa League, eppure ci pensa la Uefa attraverso il suo canale Twitter a riportare alla mente una di quelle bellissime nottate europee per tutti i tifosi viola. In particolare, pochi minuti fa, l'organismo che controlla il calcio del Vecchio Continente ha diffuso sulla sua pagina la splendida rete realizzata da Juan Manuel Vargas contro la Dinamo Kiev, nel ritorno dei quarti di finale di E.L. (gara finita 2-0 grazie anche al gol di Mario Gomez nel primo tempo, dopo l'1-1 dell'andata firmato da Babacar con un gol in rovesciata al 90'). Il tweet sottolinea come tra la rimessa con i piedi di Neto e la rete del "Loco" passarono appena 10.5"... Ecco il video con la giocata del peruviano: