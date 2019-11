VIDEO, Il brano cantato da Castrovilli all'iniziazione

Ieri sera nella sala mensa di Coverciano ha avuto luogo "l'iniziazione" di Gaetano Castrovilli come giocatore della Nazionale italiana maggiore. Il centrocampista viola si è improvvisato cantante davanti ai suoi compagni di squadra, intonando un motivo di cui ha parlato anche oggi in conferenza stampa: "Ho cantato la canzone di un neomelodico napoletano di nome Angelo Famao, il titolo della canzone è Tu si a fine do' munno".

Ecco il video con il brano in questione: