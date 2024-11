VIDEO, Genoa-Fiorentina 0-1: gli highlights del match

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al termine di una partita dura e ostica, la Fiorentina trova il quarto successo di fila in campionato - sesto con la Conference - e vola al terzo posto in classifica assieme ad Atalanta e Lazio, davanti alla Juventus come non accadeva da 9 anni e a sole due distanze dall'Inter. A mettere la firma sui tre punti è stata la rete, a metà ripresa, di Robin Gosens, oltre alle strepitose parate di David De Gea sul finale. FirenzeViola vi ripropone gli highlights del match: