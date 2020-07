VIDEO FV, La delegazione viola e Casini da Pessina

Sta prendendo il via ufficialmente l'incontro di Palazzo Pitti tra le parti interessate per la realizzazione del Centro Sportivo di Bagno a Ripoli, sul quale la Soprintendenza ha posto alcune osservazioni. Come si vede dal video e dalla foto realizzati da FirenzeViola.it, è arrivata in loco la delegazione della Fiorentina, composta dal dg Joe Barone, da Giuseppe Commisso e dall'architetto Marco Casamonti, oltre al sindaco del comune fiorentino Francesco Casini. Tutti a rapporto dal sovrintendente Andrea Pessina.