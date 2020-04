VIDEO FV, Gonzalo canta il coro del San Lorenzo

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche l'ex capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez che ha cantato il coro ormai virale del San Lorenzo: “Dicen que estamos todos de la cabeza, pero a San Lorenzo no le interesa, tomamos vino puro de damajuana, y nos fumamos toda la marihuana, ohh San Lorenzo!” che in italiano sarebbe: "Dicono che siamo tutti fuori di testa, però al San Lorenzo non interessa, beviamo il vino dalla damigiana e fumiamo tutta la marijuana! ohh San Lorenzo!".

Questo il video: