VIDEO FV, Franck Ribery è al c. sportivo: il motivo

Quarantena interrotta per comprovati motivi di lavoro per Franck Ribery. L'attaccante francese della Fiorentina, tornato in Italia lo scorso 8 maggio, può finalmente cominciare le procedure per tornare ad allenarsi al centro sportivo e oggi si è rivisto dopo tanto tempo ai 'Campini'. Come mostra il video di FirenzeViola.it, FR7 si è presentato assieme al team manager Marangon per il primo tampone e test sierologico che valuteranno la negatività al coronavirus. E tra venerdì e sabato potrà tornare ad allenarsi liberamente. Questo il video: