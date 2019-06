VIDEO FV, Azzurri: mattina di emozioni con l'inno

La giornata della Nazionale a Coverciano è iniziata con l'inno nazionale suonato dalla banda musicale della Polizia di stato (direttore Maurizio Billi, tenore Francesco Grallo) e raccontato dal prof Michele D'Andrea, che ha spiegato i versi nel loro significato, con un concerto all'interno dell'auditorium. Presente tutto il gruppo azzurro capitanato dal ct Mancini (compresi i due viola Cristiano Biraghi e Federico Chiesa), il "padrone di casa" Demetrio Albertini e Francesco Tagliente che presiede l'Ancri (associazione nazionale insigniti dell'ordine di merito della Repubblica Italiana) che ha condiviso l'iniziativa con la Federcalcio e la stessa Polizia. Prima dell'inno, emozionanti anche gli omaggi della banda a Ennio Morricone, Puccini e Gioacchino Rossini. Alla fine tutto in piedi per l'applauso: "Siete una grande squadra, l'inno ci dà sempre una grande carica prima di ogni partita" hanno detto in coro i due veterani Bonucci e Chiellini alla banda mentre il ct ha ringraziato per l'inno "che per noi non è mai stata una marcetta ma l'inno più bello del mondo".