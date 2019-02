VIDEO, Chiesa festeggia con famiglia post-match Roma

La famiglia sempre in primo piano per Federico Chiesa. Dopo la magnifica tripletta rifilata alla Roma in Coppa Italia infatti, il giocatore viola ha voluto festeggiare la vittoria a suon di gol proprio con la sua famiglia che lo segue partita per partita. Enrico Chiesa, il padre, cura tra l'altro anche i suoi interessi sportivi. La famiglia era a cena in un ristorante di Firenze Sud ed il gioiellino viola è stato anche protagonista di un video-saluto ai tassisti di Firenze realizzato dall'autista che lo ha accompagnato. Qui sotto il curioso video postato su Facebook dalla cooperativa fiorentina:

E dopo il 7 a 1 della nostra Fiorentina contro la Roma, e la sua personale tripletta, Federico Chiesa ci saluta così: Pubblicato da 4390 Taxi Firenze su Mercoledì 30 gennaio 2019