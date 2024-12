VIDEO, Cagliari ko, ai viola basta Cataldi: gli highlights

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Vince ancora la Fiorentina. Per l'ottava gara di fila la squadra di Palladino esce dal campo con i tre punti in tasca. Al Franchi basta una rete di Cataldi a piegare il Cagliari di Nicola, per una vittoria che è tutta dedicata a Edoardo Bove. Per rivivere al meglio le emozioni e le azioni salienti, FirenzeViola.it vi propone gli highlights del match: