VALENTINI, Il saluto via social al Boca Juniors

Mercoledì 1 gennaio la Fiorentina accoglierà Nicolas Valentini. Il centrale argentino, dopo alcuni mesi di attesa, arriverà a Firenze a parametro zero dal Boca Juniors. Per lui pronto un contratto di 4 anni e mezzo fino al giugno del 2029. Il difensore sudamericano, ormai prossimo a lasciare ufficialmente il Boca Juniors, ha voluto salutare il club di Buenos Aires e i suoi tifosi con una lettera sui social: "Voglio congedarmi da tutti voi e ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato durante il tempo che ho trascorso nel club. La verità è che sono stati mesi molto difficili per me e non avrei mai voluto andarmene in questo modo, ma ci sono state decisioni e situazioni su cui non ho avuto alcuna influenza. il Boca Juniors sarà sempre la mia seconda casa. Vi ringrazio ancora una volta e vi dico che non è un addio, ma un arrivederci". Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per la lettera di saluto completa:

