V. PLZEN, 3 vittorie contro le italiane. Tutti i precedenti

L'urna di Nyon ha decretato che il prossimo avversario della Fiorentina nel suo cammino in Conference League sarà il Viktoria Plzen(QUI il focus sui cechi di FirenzeViola.it). Quarti di finale tra viola e rossoblu che si disputeranno l'11 aprile a Plzen e il 18 al Franchi. Per la formazione boema la Fiorentina non sarà il primo avversario proveniente dal bel paese. I cechi infatti nel corso della loro storia, ovviamente nelle coppe europee, hanno già affrontato, l'ultima in ordine di tempo l'Inter nei gironi della scorsa edizione della Champions League, ben 6 formazioni italiane.

Inter, Milan e Roma nella fase a gironi di Champions League, Napoli e ancora Roma in Europa League, sono le sfide più recenti, mentre più lontani nel tempo sono i doppi confronti con Padova e Juventus. Il Viktoria Plzen infatti ha affrontato il Padova nel gironcino dell'edizione 192-1963 della Coppa Piano Karl Rappan, poi diventata Coppa Intertoto, e la Juventus agli ottavi di finale della Mitropa Cup 1935. Contro i veneti per i rossoblu una brutta sconfitta 5-0 nella gara di andata in Italia e un pareggio nel match di ritorno in Cecoslovacchia. Pareggio in casa e sconfitta in trasferta anche contro i bianconeri.

Tornando ai giorni nostri, per i boemi tre vittorie contro le squadre italiane, due contro il Napoli nella sfida giocata su 180 minuti valida per il turno intermedio di Europa League nel 2013(2-0 alla Doomsan Arena e 3-0 al San Paolo), e una contro la Roma nella gara di ritorno del girone dell'edizione 2018-2019 di Champions League. Due pareggi contro Roma e Milan rispettivamente in Europa League e Champions League, poi 5 sconfitte. La stagione scorsa per il Viktoria 6 gol subiti e zero fatti nelle due sconfitte contro l'Inter Simone inzaghi.