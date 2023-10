UNA SOSTA PER RECUPERARE PRIMA DEL NUOVO TOUR DE FORCE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mancano nove giorni alla partita tra Fiorentina ed Empoli che chiuderà la nona giornata di campionato. La Viola dopo una pausa più che meritata per l'ottimo inizio di stagione, dovrà confermarsi all'Artemio Franchi nel derby toscano, per continuare ad inseguire quel sogno, che oggi il centrocampista brasiliano Arthur ha descritto addirittura come ambizione: la Champions League. I gigliati infatti, al momento si trovano infatti al quarto posto a 17 punti insieme alla Juventus avendo totalizzato cinque vittorie, due pareggi e solo una sconfitta dopo le prime otto gare di campionato.

Dopo la sosta la Fiorentina sarà impegnata in sei gare ravvicinate. Nico e compagni infatti lunedì 23 ottobre ospiteranno l'Empoli al Franchi e, dopo solo tre giorni anche gli ungheresi del Cukaricki per una partita fondamentale in Conference League. Successivamente la Fiorentina andrà a Roma per affrontare la Lazio, prima di ricevere sulle sponde dell'Arno la Juventus il 5 novembre. Il 9 di novembre sarà invece la Viola a partire per l'Ungheria per giocare la gara di ritorno contro il Cukaricki per poi infine, ospitare, dopo appena tre giorni il Bologna di Thiago Motta.

Nonostante la squadra di Vincenzo Italiano sia abituata a giocare ogni tre giorni (lo scorso anno è stata la seconda squadra che ha disputato più partite nel mondo), il tecnico si augura che questa pausa possa far recuperare le forze ai propri giocatori per poi ripartire al meglio in un tour de force che terminerà solamente il 12 di novembre.