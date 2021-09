UDI-FIO, Vittoria nel segno di Dragowski e Vlahovic

Dopo il ko casalingo contro l'Inter la Fiorentina torna a vincere: lo fa soffrendo ad Udine, imponendosi per 1-0 al termine di un'ora e mezzo di gioco ostica, in cui decisivi sono risultati i due giocatori agli estremi della Fiorentina, ovvero Dragowski e Vlahovic. Il portiere polacco, dopo un primo tempo di assoluta tranquillità, nella ripresa è decisivo in almeno un paio di occasioni, impedendo prima a Beto e poi a Deulofeu di pareggiare per l'Udinese. Parate ed una sicurezza che spengono le critiche piovute nell'ultima settimana. Agli antipodi del campo rispetto al Drago c'è Dusan Vlahovic, che risulta decisivo con la trasformazione dal dischetto (dieci rigori su dieci in Serie A) e con il consueto lavoro spalle alla porta svolto per tutto l'incontro.

