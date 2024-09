TRA UDIENZE E ALLENAMENTI: GUDMUNDSSON IN ISLANDA CON UN OCCHIO RIVOLTO A BERGAMO

FirenzeViola.it

“Quelli che ancora non ho visto in campo...”. Rocco Commisso rispondeva così, nell’intervista di tre giorni fa a La Gazzetta dello Sport, alla domanda su quale acquisto estivo lo incuriosisse maggiormente. E tra le parole del presidente non è difficile cogliere un riferimento ad Albert Gudmundsson, ancora mai visto in campo con la 10 della Fiorentina. Anche perché in un inizio di stagione nefasto per la squadra di Palladino, sobbarcata di polemiche dopo cinque pareggi e con l’unica certezza rappresentata fin qui da Moise Kean, viene da chiedersi a maggior ragione (sperando che quello del classe 2000 sia solo l’inizio di una serie di gol) quanto potrebbe funzionare, e quanto ne potrebbe beneficiare la Fiorentina, dall’aggiunta di reti e assist che porterebbe in dote l’ex Genoa. Come detto, Gudmundsson non si è ancora visto sul terreno di gioco, sia per problemi muscolari che già palesava quando è arrivato a Firenze, sia per l’ormai nota situazione legale in cui è tutt’ora invischiato.

Il punto dall'Islanda, con un occhio a Bergamo

Il classe ‘97 si trova infatti da giorni a Reykjavik, dove tra domani e venerdì presenzierà in due parti nell’udienza del processo per cattiva condotta sessuale di cui è accusato. Una situazione su cui non trapela alcun tipo di indicazione né da parte della Fiorentina né da ambienti vicini al calciatore, con una riservatezza massima accompagnata però anche una buona dose di serenità. Non a caso Gudmundsson è volato nella sua terra madre, anche in un momento tanto delicato, affiancato da alcune figure professionali (in ambito sportivo) messe a sua disposizione da parte della Fiorentina per continuare ad allenarsi, come ha fatto anche ieri nel centro sportivo del KR Reykjavik. Un segnale di come sia la società che il giocatore siano certamente attenti alla vicenda giudiziaria (non potrebbe essere altrimenti), ma anche con i fanali rivolti al Gewiss Stadium. Domenica arriva infatti il primo big match dell’anno e Gudmundsson spera nella convocazione, in attesa di entrare al 100% nel calcio di Palladino e ripagare la gioia che i tifosi della Fiorentina gli hanno mostrato fin dal suo arrivo, per non dire dal lungo corteggiamento partito mesi e mesi prima.