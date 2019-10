TOTOFORMAZIONE, QUOTIDIANI D'ACCORDO: LA VIOLA CAMBIA

Dopo la sofferta sconfitta contro la Lazio, la Fiorentina di Montella si prepara questa sera ad affrontare il Sassuolo con tante assenze. Nessuna preoccupazione, ha detto il tecnico in conferenza stampa, perché i cambi erano già stati messi in conto. Ed ecco dunque che quindi, volente o nolente, la Fiorentina cambia tanto del suo schieramento che era rimasto lo stesso per 7 partite consecutive.

I quotidiani non sembrano avere dubbi: cambia anche il modulo. Non più 3-5-2 dunque, ma 4-3-3 con Venuti che prenderà il posto di Lirola e Dalbert che arretrerà nel ruolo di terzino sinistro. Al centro restano Pezzella e Milenkovic, mentre anche a centrocampo cambierà qualcosa. Benassi sostituirà Badelj con Pulgar che scalerà nel ruolo di regista e l'ex Torino che tornerà finalmente titolare. Certo del posto Castrovilli.

In avanti, nonostante i ballottaggi, non sembrano esserci particolari differenze di visione: Sottil andrà sulla destra, Chiesa a sinistra e nel mezzo Boateng, che appare in netto vantaggio su Vlahovic e su Pedro. Queste le probabili formazioni proposte dai quotidiani:

GAZZETTA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Benassi, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

CORR.FIO. (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

NAZIONE (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Benassi, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

CORR.SPORT (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Benassi, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

TUTTOSPORT (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Benassi, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Sottil, Boateng, Chiesa