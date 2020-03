TOTOFORMAZIONE, OK BADELJ, DUBBIO CUTRONE-VLAHOVIC

L'impegno di campionato a porte chiuse tra Udinese e Fiorentina è sempre più vicino, il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:00. Mister Beppe Iachini ha scelto di puntare nuovamente sul 3-5-2, con pochi dubbi. In difesa, davanti a Dragowski, giocheranno Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo ci sarà Badelj in cabina di regia, supportato dalle mezzali Castrovilli e Duncan; sulle corsie esterne vedremo Lirola e Igor (in sostituzione dello squalificato Dalbert). Infine, in attacco, il ballottaggio è tra Vlahovic e Cutrone, con quest'ultimo leggermente favorito a giudicare dalle indicazioni dei giornali.

Di seguito la probabile formazione viola secondo i quotidiani in edicola.

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Cutrone.

CORR. FIO. (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Cutrone.

LA NAZIONE (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

CORR. SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

TUTTOSPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Cutrone.

REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Cutrone.