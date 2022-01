TOTOFORMAZIONE, NIENTE IKONÉ O PIATEK, UN SOLO DUBBIO

Concordano in toto, o quasi, i quotidiani distribuiti stamani in edicola nell'andare a prevedere l'undici che Italiano sceglierà per l'ottavo di finale tra Napoli e Fiorentina, in programma quest'oggi alle ore 18. L'impegno è importante, il classico turnover di coppa non può esistere più di tanto e le scelte sembrano già quasi tutte scritte. Tranne una.

Tra i pali tornerà sicuramente Dragowski, come annunciato dal tecnico. In difesa tutti d'accordo sul fatto che Venuti avrà una chance a destra a discapito di Odriozola, mentre al centro al posto dell'assente Quarta, anche qui ci sono di mezzo conferme dirette del tecnico, si scalda Nastasic. Biraghi a sinistra. In mediana c'è il grande dubbio: la quasi totalità è schierata verso Torreira per affiancare Duncan e Bonaventura, ma c'è chi scommette su Pulgar.

In attacco, infine, ancora troppo presto per vedere già in campo dal 1' le facce nuove di Ikone e Piatek: Vlahovic guida il reparto avanzato viola, con Gonzalez e Saponara entrambi in vantaggio nelle gerarchie su Callejon.

Corriere dello Sport (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

