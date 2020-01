TOTOFORMAZIONE, IACHINI CON L'ATTACCO PESANTE CUTRONE-VLAHOVIC. CHIESA IN PANCHINA

Oggi la Fiorentina sarà impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Una partita secca, da dentro o fuori che può valere una stagione. A poche ore dall'inizio della gara diamo un'occhiata alle probabile formazione che Iachini ha scelto per affrontare la squadra di Gasperini. Saranno principalmente due le novità di formazione e le differenze dalla partita giocata domenica con la Spal. Sul tema sono concordi anche i principali quotidiani sportivi oggi in edicola, nel delineare le proprie ipotesi di formazione. La prima novità riguarda l'estremo difensore, come annunciato dallo stesso mister nella conferenza stampa pre gara: sarà infatti Terracciano il titolare, ormai diventato ufficialmente il portiere di coppa. L'altra novità riguarda invece il reparto offensivo. Iachini sembra intenzionato a schierare l'attacco pesante formato da Cutrone e Vlahovic, con Chiesa che è destinato a sedersi in panchina. Questo per far rifiatare il classe '97 e per averlo fresco a gara in corso.

Perciò la formazione sarà composta da Terracciano tra i pali, difeso dal medesimo assetto difensivo della scorsa gara: Milenkovic centro-destra, Caceres centro-sinistra e capitan Pezzella in mezzo a loro. Pulgar in cabina di regia, coadiuvato dalle due mezzali Benassi e Castrovilli con Badelj ancora una volta in panchina. Sulle fasce Lirola e Dalbert, mentre davanti agirà l'inedita coppia Cutrone Vlahovic, con Federico Chiesa che si siederà in panchina, pronto però a fare il suo ingresso in campo a gara in corso nel caso ci fosse bisogno.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Vlahovic.

Corriere dello Sport (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Vlahovic.

La Nazione (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Vlahovic.

Corriere Fiorentino (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Vlahovic.

FirenzeViola.it (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Vlahovic.