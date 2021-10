TOTOFORMAZIONE, CALLEJON PER GONZALEZ. OK SAPONARA

Nessun dubbio sui quotidiani: la Fiorentina che scenderà in campo stasera all'Olimpico vedrà Callejon prendere il posto del positivo Gonzalez. Dopodiché, Terracciano in porta, mentre Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi in difesa. A centrocampo Bonaventura, Torreira e Duncan, infine a completare il reparto offensivo Saponara e Vlahovic.

Di seguito la probabile formazione viola secondo i giornali in edicola.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

