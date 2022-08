TOTO-FORMAZIONE: DUBBIO SAPONARA-SOTTIL. TURNO DI RIPOSO PER MILENKOVIC?

Continua il tour de force per la Fiorentina, che affronta la sesta gara nel giro di diciotto giorni. Nel turno infrasettimanale di oggi la squadra di Vincenzo Italiano affronterà l'Udinese di Andrea Sottil, padre di Riccardo Sottil. Alcune importanti defezioni nelle fila gigliate, che per problemi fisici dovranno fare a meno di Szymon Zurkowski, Alfred Duncan e Nicolas Gonzalez, oltre al lungo degente Gaetano Castrovilli. Scelte quasi obbligate a centrocampo per Italiano viste le assenze: e allora, dando un occhio alle formazioni dei quotidiani notiamo che i più danno per certo la conferma di Amrabat in mezzo al campo (solo la Gazzetta dello Sport opta per Mandragora al centro della mediana), ai lati da una parte Maleh e dall'altra uno tra lo stesso Mandragora e Barak, che ha esordito col Napoli.

La difesa è uguale per quasi tutti i giornali, la cui maggior parte concorda per il turno di riposo a Milenkovic e schiera quindi la coppia Quarta-Igor, con Venuti e Biraghi sulle fasce a Gollini tra i pali. Per completare, in attacco il dubbio secondo i giornali ruota sulla scelta tra Saponara e Sottil: il Corriere dello Sport, Repubblica Firenze e la Nazione puntano sul primo, il resto dei quotidiani sceglie il secondo.

Questa la probabile formazione viola per il match contro l'Udinese in programma oggi alle 18:30, secondo alcune testate:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Barak, Mandragora, Maleh; Kouamé, Cabral, Sottil.

CORRIERE DELLO SPORT (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Kouamé, Cabral, Saponara.

TUTTOSPORT (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Mandragora, Kouamé, Cabral, Sottil.

LA NAZIONE (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Kouamé, Cabral, Saponara.

CORRIERE FIORENTINO (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Maleh; Kouamé, Cabral, Sottil.

REPUBBLICA FIRENZE (4-3-3): Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Maleh; Kouamé, Cabral, Saponara.

IL TIRRENO (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Maleh, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Cabral, Sottil.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Gollini, Dodò, Igor, Milenkovic, Biraghi, Barak, Mandragora, Maleh, Kouamè, Cabral, Sottil.