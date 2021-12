TORREIRA DISPENSA CALCIO, VLAHOVIC IL SOLITO BOMBER

TERRACCIANO – Primo intervento su Raspadori dopo il cross di Scamacca, poi ringrazia Frattesi che alza di testa da pochi passi un bel cross dalla sinistra. Molto angolato il tiro di Scamacca che lo supera per il vantaggio del Sassuolo, così come l'uscita su Frattesi pare disperata senza poter far molto. Attento a mandare in angolo il tiro di Kyriakopoulos nel secondo tempo, 6

ODRIOZOLA – Si fa notare dopo un quarto d'ora con un bel cross che Gonzalez spreca, mentre più tardi è Callejon a chiamarlo al traversone che lui ritarda un po' troppo. Da applausi il recupero su Raspadori lanciato verso Terracciano e qualche sovrapposizione sul finire di primo tempo. Più guardingo nella ripresa dà comunque il suo apporto, 6,5

MILENKOVIC – Qualche sbavatura, anche in occasione del secondo gol, ma anche un colpo di testa sul quale Consigli si supera a chiusura del primo tempo. Tiene bene nella ripresa anche se il Sassuolo è meno pericoloso. Alti e bassi, 6

QUARTA – Puntuale nelle chiusure alte si fa apprezzare soprattutto sulle ripartenze rapide del Sassuolo. Di testa alza una buona occasione dopo una respinta di Consigli ma dopo aver perso Frattesi che spreca da pochi passi è in ritardo anche su Scamacca che firma il vantaggio. Tra i tanti ammoniti del secondo tempo conferma l'anima del lottatore, 6

BIRAGHI – Un bel traversone dopo una ventina di minuti che attraversa l'area di rigore, poi un giallo che lo innervosisce e l'inevitabile sofferenza su Berardi che agisce dalle sue parti. Il secondo giallo, per un braccio alto su Berardi, pare severo ma lo obbliga comunque a lasciare i suoi in dieci, 5,5

BONAVENTURA – Sua la sponda per il primo tentativo di Vlahovic, altrettanto il bell'invito al quarto d'ora sul quale il serbo è però in fuorigioco. Alimenta la maggior parte delle azioni pericolse anche se a poco dell'intervallo spreca un gran bell'assist di Vlahovic. Puntuale nella ripresa a chiamare subito al tiro Gonzalez resta fondamentale nel gioco di questa squadra, 6,5

Dal 32'st AMRABAT - Aggiunge copertura, 6

TORREIRA – Ci mette poco a farsi apprezzare cominciando a rubare palloni preziosi, poi partecipa a una bella ripartenza che porterà Quarta ad alzare di testa sopra la traversa. Non si fa mancare nemmeno qualche raddoppio decisivo oltre a una deviazione sotto porta che Consigli respinge sul finire di primo tempo. Ricomincia come aveva finito con l'assist per il gol di Vlahovic poi si prende anche il primo – meritato – gol in maglia viola con il tocco vincente per il 2-2. Dispensa calcio, 7,5

MALEH – Più in ombra rispetto ai compagni di reparto limita qualche inserimento per compiti di copertura poi si vede ribattere una conclusione a botta sicura. Sostituito all'intervallo oggi pare troppo morbido, 5,5

Dal 1'st DUNCAN – Ottimo impatto con tanto di buona punizione guadagnata al limite dell'area e un paio di buoni traversoni, 6

CALLEJON – Propositivo innesca bene Odriozola che arriva al cross dopo una quindicina di minuti. Si rivede al tiro, dopo il raddoppio di Frattesi, con Consigli che manda in angolo. Esce dopo l'intervallo vista la gara giocata mercoledì in Coppa Italia, 6

Dal 1'st SAPONARA – Anche lui regala immediatamente freschezza alla squadra arrivando anche al tiro che Consigli neutralizza dopo 10 minuti nella ripresa. Troppo generoso nell'azione che porta al pareggio Torreira ha comunque il merito di avviarla. Sacrificato sull'alta dell'inferiorità numerica, 6

Dal 32'st TERZIC - Prende il posto di Biraghi senza grandi rischi, 6

VLAHOVIC – Subito in palla ci prova prima in rovesciata poi chiamando al tiro Gonzalez. Su un bell'invito di Bonaventura si fa però pescare in offside mentre offre un gran pallone a Bonaventura, a fine primo tempo, nell'ennesima occasione sprecata del match. Puntuale sull'invito di Torreira arriva il sedicesimo gol che riapre la partita ma partecipa anche all'assalto che porta i viola sul 2-2. Il solito bomber (che non vuole uscire mai), 7

Dal 43'st IGOR – S.v.

GONZALEZ – Ben servito da Vlahovic, in avvio, alza troppo la mira. Va nello stesso una decina di minuti più tardi su un bel cross dalla destra di Odriozola mentre anche a inizio ripresa, quando è sulla destra, non è preciso dopo lo scarico di Bonaventura. Nel finale paga la stanchezza risultando un po' appannato anche se resta qualche dubbio sul tocco finale di Chiriches in area di rigore, 5,5

ITALIANO – Conferma le indicazioni della vigilia con la conferma di Callejon insieme a Gonzalez e Vlahovic, oltre a Maleh che completa il centrocampo con Torreira e Bonaventura. Il primo tempo è il trionfo delle occasioni sprecate in stile Empoli e l'uno-due del Sassuolo lo fa giustamente infuriare anche se i suoi non smettono mai di giocare. Il premio ai cambi Saponara-Duncan per Callejon-Maleh arriva subito a inizio ripresa con il gol di Vlahovic anche se il tecnico finisce tra gli ammoniti per proteste in merito alla gestione dei cartellini dell'arbitro Serra. Il pareggio di Torreira sembra la logica conseguenza di un'intensità difficile da vedere in serie A, più tipica della Premier League, ma il rosso a Biraghi per somma d'ammonizioni complica la seconda parte della ripresa. Costretto a richiamare Saponara per inserire Terzic al posto dell'espulso Biraghi chiama in causa anche Amrabat al posto di Bonaventura nel finale prima di coprirsi con Igor a posto di Vlahovic. Trova il suo primo pareggio stagionale ma ancora una volta veder giocare la sua squadra è parecchio divertente, 6,5