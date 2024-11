TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Hellas 3-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina raggiunge la sesta vittoria di fila in campionato, si regala un pomeriggio da prima in classifica e si affaccerà alla sosta al secondo posto, trascinata da una strepitosa tripletta di Moise Kean. Come sempre la redazione di FirenzeViola.it vi chiede di scegliere il vostro migliore in campo di Fiorentina-Hellas Verona 3-1.

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-HELLAS VERONA 3-1?