TOP FV, Torreira fa punti al Castellani. Odriozola...

Si concludono le votazioni per assegnare i punti di Empoli-Fiorentina per il Premio Top FirenzeViola.it. Si aggiudica la manche, premiato dagli oltre mille votanti (1013 per la precisione) Lucas Torreira. Il play uruguaiano si dimostra sempre più insostituibile e non può essere un caso che il crollo del Castellani sia avvenuto dopo la sua uscita: a lui il 46,2% delle preferenze. Alle sue spalle l’autore dell’illusorio gol dello 0-1, Dusan Vlahovic con il 24,5%. Chiude il podio, un po’ a sorpresa, Alvaro Odriozola, premiato dai lettori nonostante l’incertezza sul gol decisivo nel finale a discapito dell’assist-man Jose Callejon: per il primo 8,4% dei voti, 7,3% al secondo.

1) Torreira 46,20%

2) Vlahovic 24,48%

3) Odriozola 8,39%

4) Callejon 7,31%

5) Bonaventura 2,27%

6) Quarta e Saponara 2,07%

8) Biraghi 1,58%

9) Amrabat 1,48%

10) Gonzalez 1,09%

11) Maleh 0,79%

12) Duncan e Terracciano 0,69%

14) Milenkovic 0,59%

15) Castrovilli 0,30%