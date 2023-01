Secondo i lettori di Firenzeviola.it è Alfred Duncan l'MVP di Fiorentina Sampdoria. Gli 862 utenti che hanno votato hanno premiato il 32 viola come migliore in campo durante la vittoria in Coppa Italia per 1-0 (299 voti, 35%). Seguono sul podio l'autore del gol Barak (194 voti,23%) e Quarta (133 voti, 15%).