TOP FV, Chi salvi nel pari per 1-1 tra Fiorentina e Torino?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Prosegue il momento negativo della Fiorentina che non vince in campionato dallo scorso 8 dicembre. Contro il Torino, al Franchi, termina 1-1, nonostante la superiorità numerica in favore dei viola per oltre un’ora di gioco. Alla rete di Kean ha risposto nella ripresa Gineitis. Come sempre, FirenzeViola.it, chiede a voi chi volete salvare dei giocatori viola.

TOP FV, CHI SALVI NEL PAREGGIO FIORENTINA-TORINO 1-1?