TIFOSI, Viola in attesa di Regione Toscana per i 1000

La Fiorentina rimane ancora in attesa della Regione Toscana per aprire le porte del Franchi, venerdì sera, ai mille tifosi prescelti per la partita contro la Sampdoria. Il comunicato viola con i dettagli si chi potrà accedere al Comunale, atteso da qualche ora, non è infatti ancora arrivato perché il club sta aspettando la liberatoria da parte dell'autorità regionale, deputata a dare l’ok alla presenza del pubblico: questa tuttavia non si è ancora espressa. C'è peraltro, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, un cavillo di forma visto che allo stato attuale delle cose il potere di firma, in attesa che il nuovo Governatore Eugenio Giani si insedi in Regione, ricade sempre sull'uscente Enrico Rossi che, secondo quanto ci risulta, inizialmente non era molto convinto della soluzione di aprire le porte a sette mesi di distanza dall’ultima gara giocata al Franchi a porte aperte. Ecco che dunque - in attesa che la Toscana si esprima in un senso o nell’altro - i viola rimangono in attesa che arrivi la delibera d'autorizzazione, prevista nelle prossime ore o al più tardi per la giornata di venerdì. Lo stesso procedimento avvenuto, per esempio, con la firma del presidente della Sardegna, Solinas, nel giorno in cui si sarebbe svolta Cagliari-Lazio.