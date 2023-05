TIFO, A Roma sarà invasione totale: il punto sui biglietti

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci siamo quasi. Manca sempre meno al primo degli storici appuntamenti per la Fiorentina. Ancora qualche giorno di attesa e poi, la tanto preannunciata invasione viola verso Roma per la finale di Coppa Italia contro l'Inter potrà definitivamente iniziare. Ad oggi, lo Stadio Olimpico è pressoché sold out, rimangono solamente un po' di biglietti lato Fiorentina in Tribuna Monte Mario. Mentre dalla parte opposta dello stadio, sponda Inter, tutto è sold out.

Concentrandoci sulle presenze di tifosi viola, al momento, la cifra è di circa 25mila cuori gigliati, pronti a mobilitarsi verso la capitale. Molti partiranno lo stesso giorno della partita, chi la mattina presto oppure chi subito dopo pranzo. Saranno tante macchine e circa un centinaio di pullman. Restano da limare gli ultimi dettagli sulla mobilitazione (parcheggio macchine tifosi viola, probabilmente, Piazzale Clodio), ma Firenze, ora più che mai, è pronta a vivere una notte storica. Si prospetta anche una spettacolare coreografia, finanziata con le 20mila bandierine vendute contro il Basilea, della Curva Fiesole (che per l'occasione sarà in Curva Sud).