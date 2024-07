THORSTVEDT, Per Carnevali nessuna trattativa con la Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato su Rai 2 del mercato in uscita, soffermandosi su Domenico Berardi e Kristian Thorstvedt. Riguardo a Berardi, ha sottolineato che è il giocatore più importante e sta recuperando prima del previsto, ma al momento non ci sono trattative concrete.

Per Thorstvedt, Carnevali ha affermato che non è vero che ci sono solo pochi milioni di distanza e che attualmente non ci sono negoziazioni con la Fiorentina, sottolineando l'importanza del giocatore per il club e l'obiettivo di tornare in Serie A. Leggi la notizia completa su FV.