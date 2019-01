THEREAU, Ancora rifiuti ma occhio al last-minute

Il dg viola Pantaleo Corvino è a Milano per le ultime ore di calciomercato, come vi abbiamo mostrato qui su FirenzeViola.it (CLICCA QUI per le foto), soprattutto per provare a sbloccare le uscite in casa Fiorentina. Una di queste, probabilmente la più pesante, riguarda Cyril Thereau. L'esperto attaccante francese continua a rifiutare tutte le proposte che gli stanno pervenendo, sia dall'Italia che dall'estero. Non è però da escludere che possa arrivare un suo via libera nel corso dell'ultimo giorno di mercato, ossia domani. Sono previste novità nelle prossime ore.