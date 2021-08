TERZIC, Lo vuole l'Ascoli anche se Italiano...

L'Ascoli in pressing sul terzino sinistro viola Aleksa Terzic, come scrive il Corriere Adriatico che si dice fiducioso di vedere il giocatore in bianconero visto che dopo un avvio complicato qualcosa si sta muovendo. Il difensore era già stato nel mirino della Ternana. L'operazione potrebbe essere quella di un prestito secco.

In realtà secondo quanto appreso da Firenzeviola il serbo piace al tecnico Italiano che non vorrebbe privarsene e l'Ascoli resta in attesa di un cenno dalla Fiorentina che per ora non lo cede. Vedremo se alla fine sarà mandato a giocare e a farsi le ossa altrove.