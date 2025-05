Stagione in viola da record per Emma Severini che ora punta l’Europeo

vedi letture

La centrocampista scuola viola è la migliore per rendimento nel corso della stagione

Non è affatto facile la scelta della miglior calciatrice della stagione per la Fiorentina Femminile. Nonostante l’annata si sia conclusa con la cocente delusione della mancata Champions League, all’interno del gruppo viola c’è chi può vantarsi di aver comunque dato tutto alla causa viola. L’anno scorso è stata la veterana spagnola Veronica Boquete la migliore a mani basse dell’intera rosa gigliata. Ma la stagione appena conclusasi è stata molto più complicata per l’ex Milan e PSG. Nonostante un bottino di reti e assist di tutto rispetto, i problemi fisici l’hanno costretta a saltare diverse partite nel corso della stagione. Chi invece è sempre stata costante e presente dall’inizio alla fine della stagione è stata Emma Severini. La centrocampista scuola viola è al suo terzo anno a Firenze (ed ha ancora un anno di contratto a seguito del rinnovo firmato lo scorso anno), le sue prestazioni sono in crescita così come i suoi numeri. La stagione 2024/2025 è stata quella dei record per la mediana nata a Prato ventidue anni fa. Sono ben sei i sigilli realizzati nel campionato appena finito con la casacca viola indosso, ai quali vanno aggiunte ulteriori due reti in Coppa Italia più un’altra messa a segno con la maglia della Nazionale in Nations League. Il bottino dunque arriva a nove, ad un passo dalla doppia cifra. Segnale che la ragazza sta vivendo un periodo di forma smagliante e tutta Firenze si augura che continui così anche nella prossima stagione.

Prima di riapprodare nella sua Fiorentina, Severini ha scelto nel 2019 di emigrare a Roma passando dal settore giovanile gigliato a quello giallorosso. Dopo due anni di crescita la formazione capitolina – all’epoca guidata ancora da Betty Bavagnoli – la inserisce in pianta stabile in prima squadra dove ha realizzato le prime reti in Coppa Italia con la maglia della Lupa. Nell’estate 2021 decide di andare a fare esperienza a Napoli. La stagione all’ombra del Vesuvio non è memorabile in termini di goal e assist ma il suo contributo è essenziale per la salvezza del club partenopeo gestito da Raffaele Carlino. Rientrata a Roma, Severini sembra essere fuori dai piani della società giallorossa. Su suggerimento di Fabio Caselli, Joe Barone decide di riportarla a Firenze con un contratto triennale e la ragazza può così riabbracciare la maglia viola per la quale ha sempre anche tifato. Nonostante sia ancora nella fase giovanile, la centrocampista è ormai il perno della Fiorentina Femminile e c’è chi vorrebbe lei come prossima capitana della compagine viola (in caso di addio di Tortelli). Intanto però c’è l’Europeo di calcio femminile alle porte ed è quasi sicuro che il CT delle Azzurre Andrea Soncin porterà con sé la centrocampista viola oltralpe. Severini dovrà dimostrare il suo valore anche con la maglia della Nazionale, per dare conferma della cresciuta vissuta in viola e per permettere ai suoi tifosi di poter sognare di ritornare grandi avendo lei a gestire le operazioni in mezzo al campo.