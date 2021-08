SPEZIA, Maleh e Kouame nel mirino. L'ivoriano...

E' ovviamente il mercato a tenere banco in casa Fiorentina in questi giorni. Tra le notizie più lette di oggi sulle pagine di FirenzeViola.it c'è quella relativa all'interesse dello Spezia per Youssef Maleh e Christian Kouame. Per l'italiano si ipotizza un prestito in Liguria, mentre per il secondo si è fatto avanti anche l'Empoli che gli permetterebbe di non trasferirsi dalla Toscana.

