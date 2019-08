SPERIMENTAZIONE

Un nuovo centrocampista che ad oggi sembra avere tutte le caratteristiche di Diego Demme, poi un regista che smisti il gioco come vorrebbe Montella, infine un tassello per la difesa e una schiarita sul futuro di Simeone. Le scadenze sul mercato dei viola sono inevitabilmente queste, anche perchè molto nei prossimi giorni dipenderà dalla chiusura del mercato inglese. E' il caso del regista francese Rongier, ma non solo, perchè molti altri nomi nella testa di Pradè verranno inseguiti soltanto quando la Premier chiuderà le trattative.

Di sicuro tra le difficoltà del momento ci sono anche le uscite bloccate in assenza di reali offerte. Il caso più emblematico resta quello del francese Eysseric che al pari di Dabo non è finito tra i convocati per il ritiro di Montecatini, ma anche di quel Cristoforo che Montella è comunque destinato a utilizzare anche nella sfida amichevole di oggi a Livorno. Contro i toscani l'allenatore dovrà ulteriormente sperimentare, ferma restando la curiosità di vedere l'eventuale esordio di Lirola in difesa e Boateng in attacco.

Tra le prove tattiche dell'Aeroplanino c'è il dirottamento di Simeone sulla corsia esterna, in linea con altri tentativi messi in atto nella due giorni di Montecatini. Boateng, per esempio, è stato provato nel ruolo di falso nueve, in una posizione che Vlahovic ha una voglia matta di fare sua. Prima ancora di esordire in Coppa Italia sia la sfida al Livorno che quella al Galatasaray torneranno utili per capire come e quanto intervenire anche in attacco. Dove a parte le dichiarazioni di rito il futuro del Cholito resta in stand-by mentre quello di Llorente un'eventualità da tenere di conto nel corso delle prossime settimane.