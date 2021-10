SOTTIL, Unico a non brillare: per FV oggi è solo da 6

Non è stata una giornata da incorniciare per Riccardo Sottil: l'esterno viola, nel pomeriggio di oggi contro lo Spezia, non ha punto come tutta Firenze si aspettava ed è per questo che nelle consuete pagelle post-partita di FV il classe '99 si è guadagnato solo 6 come voto con questa motivazione: "Qualche tentativo senza troppa convinzione fino a quando, a dieci minuti dall'intervallo, impegna finalmente Provedel con un bel diagonale. Non va meglio poco dopo quando si fa respingere il tiro da un difensore. Dopo qualche sgassata nel secondo tempo Italiano lo sostituisce. Non sfigura ma può incidere di più".

