SOTTIL, Il prestito non è impossibile: ecco perché

Il futuro di Riccardo Sottil sarà ancora a lungo alla Fiorentina. Questo è quanto è emerso dalla conferenza stampa (LEGGI QUA) di oggi dove è stato presentato il rinnovo del calciatore viola fino al 2024 con un'opzione per il 2025. Nell'immediato però il classe '99 ha il desiderio di giocare e di trovare spazio e dunque, anche se le parti vogliono continuare insieme, il prestito resta un'opzione da tenere fortemente in considerazione. La Fiorentina ne parlerà con Sottil, il suo agente ed il padre per trovare la soluzione migliore per tutti.