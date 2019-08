SONDAGGIO FV, Badelj spacca Firenze a metà

Il ritorno di Milan Badelj divide i tifosi della Fiorentina. Nel consueto sondaggio lanciato da Firenzeviola.it infatti, vi abbiamo chiesto di esprimere un giudizio sul ritorno del centrocampista croato, rientrato a Firenze dopo l'avventura non troppo fortunata con la maglia della Lazio.

Sulle qualità tecniche del giocatore non si discute, ma questa nuova avventura in viola di Badelj non ha convinto tutti i tifosi. I voti sono stati oltre 4000 e i tifosi gigliati sono spaccati a metà: per poco più del 50%, la Fiorentina ha fatto un bel colpo riportando in viola il centrocampista vice-campione del mondo. L'altra metà dei tifosi che ha risposto al nostro sondaggio però non è convinta da questa operazione: evidentemente l'addio a parametro zero dell'ex capitano viola è una ferita ancora aperta che non è andata giù ad una parte della tifoseria.

Toccherà a Badelj, come detto dallo stesso giocatore nel giorno della sua presentazione, riconquistare il cuore di tutti i tifosi della Fiorentina.