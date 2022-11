SOLO BATI E LA PRIMA DOPO IL PERUGIA HANNO FATTO MEGLIO: OGGI FRANCHI DA RECORD

Dopo una stagione (19/20) interrotta dal Covid-19, un’altra giocata praticamente a porte chiuse (20/21), e la scorsa (21/22) caratterizzata in molti frangenti da restrizioni sul pubblico con percentuali al 50% o 70%, i tifosi della Fiorentina, questa stagione, stanno rispondendo alla grande, con numeri quasi da record. Finora, l’affluenza del pubblico allo Stadio Artemio Franchi questa stagione, presenta un netto divario tra Serie A e Conference League. Questo però legato al fatto che nella competizione europea, a Firenze, le partite sono state sempre giocate in un orario scomodo (18.45) in giorni altrettanto scomodi (giovedì). L’unica differenza, a livello di orario, fu contro il Twente. La partita fu comunque giocata il 18 agosto, sotto un diluvio incessante in giorno in cui molti tifosi viola erano in ferie.

UECL: numeri bassi ma giustificabili

In Conference League, ad oggi, al Franchi, sono state giocate quattro partite: Twente, Riga, Hearts e Basaksehir, con una media complessiva di 15.333 spettatori a partita. Numeri però, come già detto prima, giustificabili per vari motivi.

Serie A: il Franchi è quasi da record

Dividendo e analizzando le due competizioni in cui la Fiorentina, fino ad oggi, è stata impegnata, i numeri dei tifosi viola in campionato tra le mura amiche, sono quasi da record. Questa stagione la media di spettatori al Franchi recita ben 32.874 persone. Inoltre, in tutte le occasioni, eccezion fatta per la Salernitana (27.329 spettatori causa restrizioni sulla vendita dei biglietti), lo stadio ha registrato sempre oltre 30.000 presenze, raggiungendo il record stagionale contro l’Inter (36.699 spettatori).

Per trovare una stagione in cui il numero medio di spettatori sia stato maggiore bisogna andare all’annata 04/05, anno in cui lo Stadio Artemio Franchi registrò la media di 34.134 spettatori. Nella classifica all time, l’attuale stagione, al momento, si colloca al quarto posto dopo le annate 98/99 (media di 36.421), 04/05 citata poca fa e 99/00 (media di 34.134). Altre stagioni che si avvicinano a quella di quest’anno sono la 05/06 (32.819) e la 13/14 (32.057). Numeri importanti quelli di quest'anno, che restano inferiori solo a stagioni in cui la Fiorentina presentava giocatori come Batistuta o tornava dalla Serie B dopo il play off contro il Perugia. Adesso resta solo da confermare, peggiorare o migliorare l’attuale cifra. Ma resta il fatto che fino ad oggi, Firenze, nonostante alcuni risultati sotto le aspettative, ha risposto sempre alla grande.