SOCIAL FV, I tifosi sono contro il ritorno di Kalinic

"Che Kalinic non si sia lasciato bene a Firenze è un dato di fatto, che non siano graditi i ritorni pure...". Così ha commentato Vincenzo Montella un eventuale ritorno dell'attaccante croato in maglia viola. Anche sui social, infatti, è scoppiata una sorta di polemica tra i tifosi che sarebbero, per la stragrande maggioranza, contrari a rivedere Kalinic alla Fiorentina. Tra i tantissimi commenti sotto al post pubblicato dal profilo Facebook di FirenzeViola.it spicca quello di Antonio: "Minestroni andati a male", oppure quello di Massimo: "Tornereste dalla vostra fidanzata dopo essere stati trattati malissimo?". Sono presenti anche molti commenti con riferimenti al famoso certificato di quella estate del 2017: "Il medico della mutua ce lo manda?", "Arriverà con il certificato già pronto" e ancora "Nikola Kalicertificatonic".

Domanda: sì o no ad un eventuale ritorno di Kalinic? Pubblicato da Firenzeviola.it su Giovedì 19 dicembre 2019