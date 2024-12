SCONFITTA E GOL SUBITO IN TRASFERTA: NON SUCCEDEVA DA BERGAMO. RIPARTIRE AL FRANCHI

FirenzeViola.it

La Fiorentina esce con le ossa rotte dalla trasferta di Bologna contro il grande ex Vincenzo Italiano. La formazione gigliata, soprattutto nel secondo tempo, ha sofferto la spinta dei rossoblu e, dopo un palo di Castro e due ottime parate di De Gea su Ferguson e Odgaard, al 59' minuto è capitolata proprio di fronte al destro del trequartista danese. Un errore della difesa viola che il numero 21 emiliano ha punito portando i felsinei alla vittoria. Una rete che fa male ai viola non solo per i punti persi, ma anche per l'interruzione di una doppia serie positiva. Quella delle vittorie di fila, terminata ad otto, e quella dei clean sheet nelle trasferte di campionato che durava dalla sfida di Bergamo del 15 settembre.

LE TRASFERTE CON LA PORTA INVIOLATA

Prima di Odgaard infatti l'ultimo a segnare a De Gea lontano dal Franchi era stato Ademola Lookman nel recupero del primo tempo di Atalanta-Fiorentina. A pensarci oggi sembra un'altra epoca, i viola, ancora orfani di successi, erano undicesimi in campionato e con la difesa a tre non riuscivano a trovare solidità. Dopo il passaggio alla linea a quattro e la vittoria contro la Lazio la domenica successiva, la Fiorentina di Palladino ha svoltato.

Da lì in poi Ranieri e compagni non hanno più preso gol in trasferta vincendo quattro gare su cinque lontano da Firenze. 0-0 ad Empoli, 6-0 a Lecce, 1-0 contro Genoa e Torino e 2-0 a Como. Un rullino praticamente perfetto fuori casa per gli uomini di Palladino fino appunto alla sfida di ieri pomeriggio contro il Bologna. Un KO che ci può stare e che non rovina quanto di buono fatto fino ad ora dai gigliati. Adesso l'importante è riprendere la corsa contro l'Udinese, sfruttando magari il fattore Franchi.

FATTORE FRANCHI

Lunedì 23 dicembre infatti i gigliati giocheranno contro la formazione friulana nell'impianto di Campo di Marte. Nonostante le ruspe, il cantiere aperto in Curva Fiesole e la capienza ridotta, quest'anno il Franchi fin qui è stato un fortino per la formazione toscana. La Fiorentina infatti, insieme a Lazio, Juventus e Bologna, è l'unica squadra in Serie A a non aver mai perso tra le mura amiche. Lo score dei viola parla di due pareggi, ad inizio stagione contro Venezia e Monza, e cinque vittorie. Se allarghiamo il discorso a tutte le competizioni e all'intero anno solare, i viola, in caso di risultato positivo contro i bianconeri nell'ultima gara casalinga del 2024, potrebbero chiudere l'anno con solo due sconfitte nei tempi regolamentari davanti ai propri tifosi. Da gennaio infatti sono riusciti a battere la Fiorentina al Franchi nei 90 minuti solamente l'Inter, il 28 gennaio, e il Milan, il 30 marzo.