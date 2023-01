SCAMBIO GOLLINI-SIRIGU: ADESSO L'AFFARE PUÒ ANDARE IN PORTO

Nel corso del pomeriggio di Radio FirenzeViola, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha dato qualche aggiornamento in merito alla trattativa fra Fiorentina e Napoli per lo scambio Pierluigi Gollini-Salvatore Sirigu. Proseguono, fitti, i contatti tra le parti, con l'operazione che negli ultimi minuti ha subìto un'impennata e potrebbe andare in porto entro breve. Il tutto, chiaramente, con il consenso dell'Atalanta, detentrice del cartellino dell'estremo difensore gigliato. Verrebbero così accontentati i due calciatori, scontenti delle situazioni nei rispettivi attuali club. Peraltro stasera alle ore 21:00 è in programma il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, in occasione del quale a questo punto Sirigu dovrebbe non esordire considerato l'intensificarsi delle voci di mercato di cui sopra. Sono attesi aggiornamenti.