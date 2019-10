RIPRESA DA SPETTATORI

Per una volta la ruota gira a favore. A pensarci non solo l'immediato calendario che attende i viola, senza voler dare giudizi, si presenta più abbordabile rispetto a quello d'inizio stagione, ma alla ripresa del campionato la squadra di Montella potrà sfruttare 24 ore in più rispetto a tutti gli altri. Forse soltanto un dettaglio, eppure una piccola opportunità per presentarsi lunedì a Brescia pronti a cogliere l'occasione di un altro balzo in avanti in classifica.

Certamente ventiquattro ore in più faranno comodo a Chiesa, che ieri ha ricominciato ad allenarsi in gruppo e che spera di esserci contro Balotelli. Il problema al flessore emerso nella gara con la Nazionale non aveva causato lesioni, adesso che l'attaccante è tornato a lavorare con i compagni di squadra il suo recupero per lunedì sera resta una chance sempre più concreta. Di sicuro dovesse dar forfait non mancano le alternative, da Boateng a Sottil e Ghezzal.

Ma il giorno di allenamenti in più farà soprattutto comodo a Caceres, che non si sarà stancato troppo nella gara del suo Uruguay contro il Perù (il difensore è stato espulso per proteste dopo appena mezz'ora di gioco) ma che si potrà mettere a disposizione di Montella soltanto da domani. Se c'è un reparto che più di altri sembra impossibile da cambiare è proprio la difesa e c'è da scommettere che poter mettere qualche allenamento in più nelle gambe di Caceres non faccia che piacere al tecnico viola.