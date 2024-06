RINNOVO BONAVENTURA, ANCORA MANCA QUALCOSA. E SPUNTA L'IPOTESI GAETANO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giacomo Bonaventura è ancora argomento all'ordine del giorno in casa Fiorentina. Se le schiarite degli ultimi giorni e le dichiarazioni di stamani dell'agente Enzo Raiola lasciavano pensare a un accordo pressoché definito per il rinnovo di contratto del classe '89, in queste ultime ore l'impressione è che manchi ancora qualche dettaglio per passare alle cosiddette 'cose formali'.

Bonaventura e Fiorentina devono ancora trovarsi su condizioni e durata di un rinnovo che la società vorrebbe fosse annuale (con scadenza quindi a giugno 2025) con eventuale opzione per un secondo anno. Il giocatore, dall'altra parte, ha ricevuto qualche timide interesse da alcuni club di Serie A (Bologna dell'ex Italiano su tutti) e ancora non ha sciolto le riserve. A undici giorni dalla data x del 30 giugno, sembra esserci ancora spazio per un ribaltone dell'ultimo minuto. Ne è consapevole anche Palladino, che pur avendo dato il placet per il rinnovo di Jack sta appuntando anche altri nomi sull'agenda. Uno di questi, secondo quanto filtra dagli ambienti napoletani, è quello di Gianluca Gaetano, profilo che sarebbe stato indicato proprio dal nuovo tecnico viola.

Pradè nelle prossime ore potrebbe muoversi in direzione Napoli per sondare la situazione del classe 2000 che, dopo sei mesi di prestito al Cagliari, difficilmente rimarrà alla casa base. La pista-Gaetano potrebbe scaldarsi adesso e soprattutto in caso la trattativa con Bonaventura si possa incagliare.